Если вы думаете, что зарабатывать более 20 тыс. грн можно только с дипломом о высшем образовании, то это не всегда так. Как зарабатывать деньги без образования – читайте на Фактах ICTV.

Сегодня на рынке труда в Украине можно зарабатывать, даже не имея высшего образования. Ведь работодатели все реже обращают внимание на цвет вашего диплома и его наличие.

Индустрия красоты и фитнеса стала местом, где можно спокойно зарабатывать не менее 20 тыс. грн, а некоторые столичные салоны красоты предлагают заработок даже в размере 30 тыс. грн. Достаточно иметь сертификат о прохождении курсов и умело выполнять свою работу.

Овладеть профессией парикмахера, массажиста, визажиста, мастера маникюра достаточно легко, если вы любите красоту и людей.

Сфера IT остается одной из самых популярных в мире. Работодатели, принимая на работу сотрудника, обращают внимание на реализованные проекты и задачи, которые выполнял специалист. Диплом здесь редко играет роль, однако овладеть одним из ремесел IT все равно придется самостоятельно или на курсах, которых сегодня хватает.

Читайте: Не дипломом единым: на что обращают внимание работодатели

Работодатели в сфере продаж часто не требуют диплом. Но нужно хорошо владеть словом, а также умением договориться и угодить потенциальному клиенту. Начиная с маленькой фирмы или магазина, можно вырасти до крупных компаний и продуктов.

Оплата в этой сфере может достигать 30 тыс. грн.

Заработать более 20 тыс. грн можно и в сфере обслуживания. Чтобы стать официантом, достаточно пройти обучение на месте. А хорошие специалисты со временем могут стать администраторами зала.

Работниками call-центров часто становятся люди без высшего образования или студенты. Сначала они не могут рассчитывать на большой заработок, но со временем некоторые столичные компании могут предложить зарплату в розмере от 20 до 25 тыс. грн.

К слову, ранее Факты ICTV писали о топ-3 наиболее оплачиваемых рабочих профессиях.