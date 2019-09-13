Якщо ви думаєте, що заробляти більше 20 тис. грн можна лише з дипломом про вищу освіту, то це не завжди так. Як заробляти гроші без освіти – читайте на Фактах ICTV.

Сьогодні на ринку праці в Україні можна заробляти, навіть не маючи вищої освіти. Адже роботодавці все рідше звертають увагу на колір вашого диплому та його наявність.

Індустрія краси та фітнесу стала місцем, де можна спокійно заробляти не менше 20 тис грн, а деякі столичні салони краси пропонують заробіток навіть у розмірі 30 тис. грн. Достатньо мати сертифікат про проходження курсів і вправно виконувати свою роботу.

Опанувати професію перукаря, масажиста, візажиста, майстра манікюру досить легко, якщо ви любите красу і людей.

Сфера IT залишається однією з найпопулярніших у світі. Роботодавці, приймаючи на роботу співробітника, звертають увагу на реалізовані проекти і завдання, які виконував фахівець. Диплом тут рідко відіграє роль, однак опанувати одне з ремесел IT все одно доведеться самостійно або ж на курсах, яких сьогодні вистачає.

Читайте: Не дипломом єдиним: на що звертають увагу роботодавці

Роботодавці у сфері продажу часто не вимагають диплом. Але потрібно добре володіти словом, а також вмінням домовитися і догодити потенційному клієнту. Починаючи з маленької фірми чи магазину, можна вирости до великих компаній і продуктів.

Оплата у цій сфері може сягати 30 тис. грн.

Заробити більше 20 тис. грн можна і у сфері обслуговування. Щоб стати офіціантом, досить пройти навчання на місці. А хороші спеціалісти з часом можуть стати адміністраторами залу.

Працівниками call-центрів часто стають люди без вищої освіти або ж студенти. Спочатку вони не можуть розраховувати на великий заробіток, але з часом деякі столичні компанії можуть запропонувати заробітну плату в розмірі від 20 до 25 тис. грн.

До слова, раніше Факти ICTV писали про топ-3 найбільш оплачувані робітничі професії.