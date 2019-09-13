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Факти / Україна

Закон про викривачів корупції: Рада підтримала правки

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект №1010 про внесення змін до закону про запобігання корупції щодо викривачів корупції.

Закон про викривачів корупції: Рада підтримала правки

13 вересня Верховна Рада ухвалила у першому читанні президентський законопроект №1010 про внесення змін до закону про запобігання корупції щодо викривачів корупції. За це рішення проголосувало 283 народних депутатів.

Основні положення законопроекту:

  • визначення правового статусу викривачів корупції, їх прав та гарантій захисту;
  • законопроект приводить у норму порядок розкриття викривачем корупції інформації;
  • звільнення викривачів корупції від юридичної відповідальності.

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Документ передбачає анонімність викривача, гарантує збереження йому робочого місця, компенсацію за вимушений прогул та майбутнє працевлаштування. Пропонується отримання захисту прав викривача на безкоштовній основі, а його інтереси повинні представляти НАБУ і адвокатом.

Законопроект передбачає також винагороду викривачу корупції. Розмір винагороди виплачується у разі, якщо державі було завдано збитків у п’ять тисяч разів більше прожиткового мінімуму.

Розмір винагороди у межах 10% від суми хабаря, але не більше 3 тис. мінімальних зарплат.

До речі, заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка зазначив, що запропоновані ОП законодавчі ініціативи щодо захисту викривачів корупції ґрунтуються на рекомендаціях європейських інституцій.

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