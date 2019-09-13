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Факти / Україна / Політика

Зеленський: Санкції – це податок заради миру

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у 16-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) Щастя зараз. Нові підходи для світу в кризі.

Зеленський: Санкції – це податок заради миру

Фокусом першого дня пленарних сесій стали глобальні виклики та підходи до державного управління заради щастя.

Зі своєю промовою про щастя виступив президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що ті, хто відважно захищає Україну, повинні повернутися переможцями.

– Ми маємо завершити війну та повернути свої території. Але єдиний шлях до цього – це дипломатія. Її дієва зброя – це саме санкції, – наголосив Зеленський.

Читайте: Приніс банку з-під чаю та нагрудний знак в’язня: Сенцов виступив на YES 2019

Президент закликав зарубіжних партнерів не змінювати свою позицію щодо санкцій проти Російської Федерації за агресію проти України та окупацію частини її території. 

– Іноді вони думають про зняття санкцій. Ви втрачаєте гроші? Серйозно? Але вибачте, ми втрачаємо людей. У цивілізованому світі платити податки – це нормально. Зокрема – для забезпечення порядку.

Санкції – це фактично ті самі жорсткі податки, необхідні для світового порядку. Якщо завгодно  – це податок заради миру. І поки його не буде відновлено – санкції повинні бути збережені, – зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, як проходило урочисте відкриття YES 2019.

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