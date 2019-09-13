Президент України Володимир Зеленський взяв участь у 16-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) Щастя зараз. Нові підходи для світу в кризі.

Фокусом першого дня пленарних сесій стали глобальні виклики та підходи до державного управління заради щастя.

Зі своєю промовою про щастя виступив президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що ті, хто відважно захищає Україну, повинні повернутися переможцями.

– Ми маємо завершити війну та повернути свої території. Але єдиний шлях до цього – це дипломатія. Її дієва зброя – це саме санкції, – наголосив Зеленський.

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Президент закликав зарубіжних партнерів не змінювати свою позицію щодо санкцій проти Російської Федерації за агресію проти України та окупацію частини її території.

– Іноді вони думають про зняття санкцій. Ви втрачаєте гроші? Серйозно? Але вибачте, ми втрачаємо людей. У цивілізованому світі платити податки – це нормально. Зокрема – для забезпечення порядку.

Санкції – це фактично ті самі жорсткі податки, необхідні для світового порядку. Якщо завгодно – це податок заради миру. І поки його не буде відновлено – санкції повинні бути збережені, – зазначив Володимир Зеленський.