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Факты / Украина / Политика

Меркель и Макрон будут толкать Зеленского к уступкам Путину – Кучма

Леонид Кучма обеспокоен тем, что лидеры Франции и Германии будут подталкивать Владимира Зеленского к уступкам России во время переговоров в нормандском формате.

Меркель и Макрон будут толкать Зеленского к уступкам Путину – Кучма

Во время переговоров нормандской четверки лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Ангела Меркель будут подталкивать Украину к неприемлемым уступкам России.

Об этом заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе второй президент Украины Леонид Кучма.

– У меня нет большой надежды. Зеленскому будет очень трудно – он будет один против троих человек.

Кучма объяснил, что компромиссы, которые будут навязывать Украине, будут касаться проведения местных выборов на Донбассе без вывода с территории российских войск.

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По его словам, Киев настаивает на том, что безопасность должна быть на первом месте, как это прописано в Минских договоренностях.

– Вам нужно вывести войска, вывести тяжелое вооружение, вернуть нам границу, и тогда мы проведем свободные выборы.

Напомним, Кучма выразил мнение, что на переговорах нормандской четверки не будет утверждена так называемая формула Штайнмайера.

Источник: Asociated Press

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