Леонід Кучма стурбований тим, що лідери Франції та Німеччини підштовхуватимуть Володимира Зеленського до поступок Росії під час переговорів у нормандському форматі.

Під час переговорів нормандської четвірки лідери Франції та Німеччини Еммануель Макрон та Ангела Меркель підштовхуватимуть Україну до неприйнятних поступок Росії.

Про це заявив представник України в Тристоронній контактній групі другий президент України Леонід Кучма.

– У мене немає великої надії. Зеленському буде дуже важко – він буде один проти трьох осіб.

Кучма пояснив, що компроміси, які нав’язуватимуть Україні, стосуватимуться проведення місцевих виборів на Донбасі без виведення з території російських військ.

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За його словами, Київ наполягає на тому, що безпека повинна бути на першому місці, як це прописано у Мінських домовленостях.

– Вам потрібно вивести війська, вивести важке озброєння, повернути нам кордон, і тоді ми проведемо вільні вибори.

Нагадаємо, Кучма висловив думку, що на переговорах нормандської четвірки не буде затверджено так звану формулу Штайнмаєра.

Джерело: Asociated Press