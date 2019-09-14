Иван Баканов назвал количество сотрудников СБУ, которых ждет сокращение в 2020 году.

В 2020 году Службу безопасности Украины ожидает серьезное кадровое сокращение. Об этом заявил глава спецслужбы Иван Баканов.

По его словам, после “функционального обследования” эффективности работы различных подразделений СБУ, которое продлится месяц, планируется увольнение около тысячи человек.

Баканов пояснил, что сократят подразделения, дублирующие функционал друг друга.

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– Например, на следующий год сокращение будет не менее тысячи человек. Это будет совсем скоро, – заявил глава СБУ.

Напомним, президент Владимир Зеленский назначил нового начальника департамента контрразведки СБУ.