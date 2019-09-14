PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Сокращение в СБУ: скольких сотрудников уволят в 2020 году

Иван Баканов назвал количество сотрудников СБУ, которых ждет сокращение в 2020 году.

Сокращение в СБУ: скольких сотрудников уволят в 2020 году

В 2020 году Службу безопасности Украины ожидает серьезное кадровое сокращение. Об этом заявил глава спецслужбы Иван Баканов.

По его словам, после “функционального обследования” эффективности работы различных подразделений СБУ, которое продлится месяц, планируется увольнение около тысячи человек.

Баканов пояснил, что сократят подразделения, дублирующие функционал друг друга.

Читайте: СБУ разоблачила банду силовиков, которые за деньги шпионили за бизнесменами

– Например, на следующий год сокращение будет не менее тысячи человек. Это будет совсем скоро, – заявил глава СБУ.

Напомним, президент Владимир Зеленский назначил нового начальника департамента контрразведки СБУ.

Источник: УНИАН

Фото: Dreamstime

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Реформирование СБУ: штат сократят, а зарплаты – поднимут
Реформирование СБУ: штат сократят, а зарплаты – поднимут
СБУ викрила банду силовиків, які за гроші шпигували за бізнесменами
СБУ разоблачила банду силовиков, которые за деньги шпионили за бизнесменами
Зеленський підписав закон про скасування депутатської недоторканності
Кадровые назначения в СБУ: Бухарев, Руснак и новые начальники облуправлений
зброя
Передавал данные о местах дислокации ВСУ: СБУ задержала разведчика “ЛНР”
Чиновник Киевзеленстроя присвоил 10 млн грн, выделенных на ремонт парка
Чиновник Киевзеленстроя присвоил 10 млн грн, выделенных на ремонт парка
хабар
От 60 до 100 тыс. грн в месяц: СБУ разоблачила на взятках чиновников Госгеокадастра
Мотор Сич на грани остановки: что предлагает Китай и как поступит новое правительство
Мотор Сич на грани остановки: что предлагает Китай и как поступит новое правительство
Переговоры по обмену удерживаемыми продолжаются – Офис президента
Переговоры по обмену удерживаемыми продолжаются – Офис президента
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка