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СБУ разоблачила банду силовиков, которые за деньги шпионили за бизнесменами

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве деятельность группы, которая незаконно собирала информацию о гражданах и передавала заказчикам за денежное вознаграждение.

СБУ викрила банду силовиків, які за гроші шпигували за бізнесменами

В преступную группу входили бывшие и действующие сотрудники Нацполиции, СБУ и киевляне, которые имели судимости за аналогичные преступления.

С 2015 года они систематически прослушивали мобильные телефоны, следили за объектами, а также взламывали их электронную почту и страницы в соцсетях.

Злоумышленники также незаконно вмешивались в работу информационных ресурсов правоохранительных органов.

Клиентов искали среди представителей бизнеса. Стоимость их услуг иногда достигала нескольких тысяч долларов, в зависимости от сложности задачи.

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Во время спецоперации СБУ задержала шестерых участников группы – когда те передавали заказчику флешку с недельным отчетом трафика соединений его бизнес-конкурента.

Дома у них нашли отчеты с результатами слежки, программное обеспечение для несанкционированного вмешательства в работу компьютерной техники, копии баз данных органов государственной власти, поддельные удостоверения сотрудников правоохранительных органов, боеприпасы автоматического стрелкового оружия.

Решается вопрос об объявлении подозрения по статьям 328 (Разглашение государственной тайны) и 359 (Незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации) УКУ.

СБУ разоблачила банду силовиков, которые за деньги шпионили за бизнесменами / 3 фотографии

К слову, недавно СБУ задержала мужчину, передававшего разведывательные данные боевикам “ЛНР”.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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