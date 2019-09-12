Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве деятельность группы, которая незаконно собирала информацию о гражданах и передавала заказчикам за денежное вознаграждение.

В преступную группу входили бывшие и действующие сотрудники Нацполиции, СБУ и киевляне, которые имели судимости за аналогичные преступления.

С 2015 года они систематически прослушивали мобильные телефоны, следили за объектами, а также взламывали их электронную почту и страницы в соцсетях.

Злоумышленники также незаконно вмешивались в работу информационных ресурсов правоохранительных органов.

Клиентов искали среди представителей бизнеса. Стоимость их услуг иногда достигала нескольких тысяч долларов, в зависимости от сложности задачи.

Читайте: Двух чиновников оборонного госпредприятия задержали на взятках

Во время спецоперации СБУ задержала шестерых участников группы – когда те передавали заказчику флешку с недельным отчетом трафика соединений его бизнес-конкурента.

Дома у них нашли отчеты с результатами слежки, программное обеспечение для несанкционированного вмешательства в работу компьютерной техники, копии баз данных органов государственной власти, поддельные удостоверения сотрудников правоохранительных органов, боеприпасы автоматического стрелкового оружия.

Решается вопрос об объявлении подозрения по статьям 328 (Разглашение государственной тайны) и 359 (Незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации) УКУ.











СБУ разоблачила банду силовиков, которые за деньги шпионили за бизнесменами / 3 фотографии

К слову, недавно СБУ задержала мужчину, передававшего разведывательные данные боевикам “ЛНР”.