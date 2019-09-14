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Факти / Україна

Скорочення в СБУ: скількох співробітників звільнять у 2020 році

Іван Баканов назвав кількість співробітників СБУ, на яких чекає скорочення у 2020 році.

Скорочення в СБУ: скількох співробітників звільнять у 2020 році

У 2020 році Службу безпеки України очікує серйозне кадрове скорочення. Про це заявив голова спецслужби Іван Баканов.

За його словами, після “функціонального обстеження” ефективності роботи різних підрозділів СБУ, яке триватиме місяць, планується звільнення близько тисячі осіб.

Баканов пояснив, що скоротять підрозділи, які дублюють функціонал один одного.

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– Наприклад, на наступний рік скорочення буде не менше тисячі осіб. Це буде зовсім скоро, – заявив голова СБУ.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив нового начальника департаменту контррозвідки СБУ.

Джерело: УНІАН

Фото: Dreamstime

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