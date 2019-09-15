У законопроекті про бюджет на 2020 рік буде зменшення державного дефіциту бюджету.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час брифінгу за підсумками засідання уряду сказал, сказав, що в наступному році буде зменшено дефіцит Держбюджету.

– До 2 листопада ми повинні подати вже більш підготовлений проект бюджету на 2020 рік з урахуванням нового прогнозу щодо макроцифр на наступний рік. Але вже зараз те, що можна було реально врахувати, ми врахували. Це означає, що в цьому проекті бюджету ви вже побачите зменшення державного дефіциту бюджету, і цей уряд і програма президента має намір зменшувати борг, який держава сьогодні має, — сказав прем’єр-міністр.

Читайте: Як стати прем’єром у 35 та куди інвестувати в Україні – Гончарук

За словами Гончарука, вони прагнуть на певному етапі вийти на бездефіцітій бюджет, коли витрати дорівнюють доходам.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 15 вересня подасть до Верховної Ради проект Державного бюджету на 2020 рік.