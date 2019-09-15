Кабінет міністрів України 15 вересня подав до Верховної Ради проект Державного бюджету на 2020 рік.

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що Кабмін подав на розгляд Ради проект Держбюджету на наступний рік.

– Ми сьогодні передали проект бюджету та намагатимемось максимально виконувати норми закону, – зазначив Гончарук.

Документ зареєстровано під №2000.

На сайті ВР зазначено, що проект закону 15 вересня одержано Верховною Радою та передано на розгляд керівництву.

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За його словами, на підготовку бюджету в уряду йде півроку.

– У нас було два тижні. Не хочу сказати, що ми стартували з нуля. Ми все ще базуємо на показники, які були станом на весну, – пояснив він.

Нагадаємо, раніше Гончарук розповів, завдяки яким крокам Кабмін планує піднімати економіку в Україні.