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Факти / Україна / Політика

Кабмін вніс до Ради проект Держбюджету на 2020 рік

Кабінет міністрів України 15 вересня подав до Верховної Ради проект Державного бюджету на 2020 рік.

Олексій Гончарук

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що Кабмін подав на розгляд Ради проект Держбюджету на наступний рік.

– Ми сьогодні передали проект бюджету та намагатимемось максимально виконувати норми закону, – зазначив Гончарук.

Документ зареєстровано під №2000.

На сайті ВР зазначено, що проект закону 15 вересня одержано Верховною Радою та передано на розгляд керівництву.

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За його словами, на підготовку бюджету в уряду йде півроку.

– У нас було два тижні. Не хочу сказати, що ми стартували з нуля. Ми все ще базуємо на показники, які були станом на весну, – пояснив він.

Нагадаємо, раніше Гончарук розповів, завдяки яким крокам Кабмін планує піднімати економіку в Україні.

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