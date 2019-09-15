Кабинет министров Украины 15 сентября подал в Верховную Раду проект Государственного бюджета на 2020 год.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Кабмин подал на рассмотрения Рады проект Госбюджета на следующий год.

– Мы сегодня передали проект бюджета и постараемся максимально выполнять нормы закона, – отметил Гончарук.

Документ зарегистрирован под №2000.

На сайте ВР указано, что проект закона 15 сентября получено Верховной Радой и передано на рассмотрение руководству.

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По его словам, на подготовку бюджета у правительства, как правило, идет полгода.

– У нас было две недели. Не хочу сказать, что мы стартовали с нуля. Мы все еще базируем на показатели, которые были по состоянию на весну, – пояснил он.

Напомним, ранее Гончарук рассказал, благодаря каким шагам Кабмин планирует поднимать экономику в Украине.