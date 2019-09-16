Правительство Украины ожидает ускорения роста ВВП в 2020 году до 3,3%.
В пояснительной записке проекта государственного бюджета говорится, что в 2020 году ожидается ускоренный рост ВВП до 3,3%.
В следующем году будет продолжаться тенденция последних трех лет в направлении смещения факторов роста в пользу инвестиций. В связи с этим Украина будет переходить к экспорту товаров с более высокой добавленной стоимостью. Рост потребления домохозяйств будет происходить за счет увеличения зарплат.
Читайте: Госбюджет-2020: минимальная зарплата вырастет на 550 грн
Как результат, прогнозируется ускорение роста ВВП до 3,3% с одновременным замедлением потребительской инфляции до 6%.
Номинальный ВВП в 2020 году прогнозируется на уровне 4551,7 млрд грн.
Напомним, Кабмин внес в Верховную Раду проект госбюджета на 2020 год.