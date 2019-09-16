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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Госбюджет-2020: рост ВВП превысит 3%

Правительство Украины ожидает ускорения роста ВВП в 2020 году до 3,3%.

госбюджет 2020

В пояснительной записке проекта государственного бюджета говорится, что в 2020 году ожидается ускоренный рост ВВП до 3,3%.

В следующем году будет продолжаться тенденция последних трех лет в направлении смещения факторов роста в пользу инвестиций. В связи с этим Украина будет переходить к экспорту товаров с более высокой добавленной стоимостью. Рост потребления домохозяйств будет происходить за счет увеличения зарплат.

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Как результат, прогнозируется ускорение роста ВВП до 3,3% с одновременным замедлением потребительской инфляции до 6%.

Номинальный ВВП в 2020 году прогнозируется на уровне 4551,7 млрд грн.

Напомним, Кабмин внес в Верховную Раду проект госбюджета на 2020 год.

Фото: Dreamstime

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