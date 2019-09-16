Уряд України очікує прискорення зростання ВВП в 2020 році до 3,3%.

У пояснювальній записці проекту державного бюджету йдеться, що у 2020 році очікується прискорене зростання ВВП до 3,3%.

Наступного року триватиме тенденція останніх трьох років зі зміщення чинників зростання на користь інвестицій. У зв’язку з цим Україна переходитиме до експорту товарів з більш високою доданою вартістю. Зростання споживання домогосподарств відбуватиметься за рахунок збільшення зарплат.

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Як результат, прогнозується прискорення зростання ВВП до 3,3% з одночасним уповільненням споживчої інфляції до 6%.

Номінальний ВВП в 2020 році прогнозується на рівні 4 551,7 млрд грн.

Нагадаємо, Кабмін вніс до Верховної Ради проект держбюджету на 2020 рік.