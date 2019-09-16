PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Держбюджет-2020: зростання ВВП перевищить 3%

Уряд України очікує прискорення зростання ВВП в 2020 році до 3,3%.

госбюджет 2020

У пояснювальній записці проекту державного бюджету йдеться, що у 2020 році очікується прискорене зростання ВВП до 3,3%.

Наступного року триватиме тенденція останніх трьох років зі зміщення чинників зростання на користь інвестицій. У зв’язку з цим Україна переходитиме до експорту товарів з більш високою доданою вартістю. Зростання споживання домогосподарств відбуватиметься за рахунок збільшення зарплат.

Читайте: Держбюджет-2020: мінімальна зарплата зросте на 550 грн

Як результат, прогнозується прискорення зростання ВВП до 3,3% з одночасним уповільненням споживчої інфляції до 6%.

Номінальний ВВП в 2020 році прогнозується на рівні 4 551,7 млрд грн.

Нагадаємо, Кабмін вніс до Верховної Ради проект держбюджету на 2020 рік.

Фото: Dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Держбюджет-2020: на перепис населення виділили 3,4 млн грн
Держбюджет-2020: на перепис населення виділили 3,4 млн грн
Допомога на новонародженого – розмір виплати у 2020 році
Допомога на новонародженого – розмір виплати у 2020 році
Стало відомо, коли проект держбюджету представлять в Раді
Стало відомо, коли проект держбюджету представлять в Раді
Олександр Гончарук
Україна востаннє планує Держбюджет лише на рік – Гончарук
гривня
На оборонну сферу в 2020 році виділять понад 200 млрд грн
Кабмін планує зменшити держборг у 2020 році
Кабмін планує зменшити держборг у 2020 році
Олексій Гончарук
Кабмін вніс до Ради проект держбюджету на 2020 рік
Бюджет України 2020 на обговоренні з МВФ – коли документ внесуть до Ради
Бюджет України 2020 на обговоренні з МВФ – коли документ внесуть до Ради
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка