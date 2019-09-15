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Факты / Украина / Политика

Госбюджет-2020: минимальная зарплата вырастет на 550 грн

Минимальная заработная плата в 2020 году по проекту Госбюджета вырастет на 550 грн и составит 4723 грн.

Оксана Маркарова

Министр финансов Украины Оксана Маркарова отметила, что минимальная зарплата по состоянию на 1 января 2020 составит 4723 грн.

– Это соответствует показателям роста. И мы считаем, что какое-то большее увеличение этой цифры не соответствовало бы росту производительности.

А наша главная задача – экономический рост, в том числе из-за роста производительности, – сказала Маркарова.

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Напомним, Кабинет министров Украины 15 сентября подаст в Верховную Раду проект Государственного бюджета на 2020 год.

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