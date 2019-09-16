Екс-в’язень Кремля Володимир Балух розповів про насильство проти себе з боку російських тюремників.

Проти Володимира Балуха застосовувалися тортури у російських в’язницях. Про це звільнений українець сам розповів на прес-конференції.

За його словами, його побили співробітники колонії у Торжку вже в перший день ув’язнення.

– Садили на шпагат, били по ногах, в область печінки, в область нирок.

Балух повідомив, що його перший раз відправили в штрафний ізолятор через звернення до начальника без слова “здравствуйте”.

Колишній в’язень Кремля також розповів, що йому погрожували насильством сексуального характеру в СІЗО міста Твер.

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– Це були тортури з погрозами сексуальної наруги. Було побиття, наволочка на голову, поливання водою, биття по всіх частинах тіла, електрошокер – биття по п’ятах, по ногах, по вухах…. Ну і погрози сексуального насильства, коли шокер засовують в анальний отвір.

Нагадаємо, 7 вересня відбувся обмін ув’язненими між Україною і Росією в форматі 35 на 35.