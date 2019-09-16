PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Финалистка Новых лидеров Жолнович стала советником министра соцполитики

Финалистка проекта Новые лидеры Оксана Жолнович стала штатным советником министра социальной политики.

Финалистка Новых лидеров Жолнович стала советником министра соцполитики

Оксана Жолнович назначена штатным советником министра социальной политики. Она будет работать в рабочей группе по подготовке нового Трудового кодекса.

Читайте: Состав нового Кабинета министров Украины (СПИСОК)

Напомним, Оксана Жолнович была финалисткой второго сезона проекта Новые лидеры, на котором она представила свою программу создания нового Трудового кодекса, который сделает невозможным теневой бизнес.

– Хочу поблагодарить проекта Новые лидеры за площадку для роста! Мой кейс – это реальный пример того, что социальный лифт новых лидеров работает, – отметила Оксана.

Ранее Факты ICTV писали, что Юлия Соколовская назначена на должность министра социальной политики.

Источник: Новый лидеры

Фото: Новые лидеры

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Пакунок малюка
Пакет малыша увеличили: что добавило Минсоцполитики
Юлія Соколовська
Кабмин назначил двух заместителей главы Минсоцполитики
Юлія Соколовська
Что известно о Юлии Соколовской – министре соцполитики
На что победитель Новых лидеров 2 Владимир Шматько потратит миллион
На что победитель Новых лидеров 2 Владимир Шматько потратит миллион
Новые лидеры 2 сезон: кто победил в финале проекта
Новые лидеры 2 сезон: кто победил в финале проекта
нові лідери 2 фінал
Финал Новых лидеров 2: какая идея самая важная для Украины (ТРАНСЛЯЦИЯ)
Финал Новых лидеров 2: кто будет бороться за победу
Финал Новых лидеров 2: кто будет бороться за победу
Новые лидеры 2 сезон: кто прошел в финал проекта
Новые лидеры 2 сезон: кто прошел в финал проекта
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка