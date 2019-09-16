Финалистка проекта Новые лидеры Оксана Жолнович стала штатным советником министра социальной политики.

Оксана Жолнович назначена штатным советником министра социальной политики. Она будет работать в рабочей группе по подготовке нового Трудового кодекса.

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Напомним, Оксана Жолнович была финалисткой второго сезона проекта Новые лидеры, на котором она представила свою программу создания нового Трудового кодекса, который сделает невозможным теневой бизнес.

– Хочу поблагодарить проекта Новые лидеры за площадку для роста! Мой кейс – это реальный пример того, что социальный лифт новых лидеров работает, – отметила Оксана.

Ранее Факты ICTV писали, что Юлия Соколовская назначена на должность министра социальной политики.

Источник: Новый лидеры

Фото: Новые лидеры