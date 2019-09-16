Фіналістка проекту Нові лідери Оксана Жолнович стала штатним радником міністра соціальної політики.

Оксана Жолнович призначена штатним радником міністра соціальної політики. Вона буде працювати у робочій групі з підготовки нового Трудового кодексу.

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Нагадаємо, Оксана Жолнович була фіналісткою другого сезону проекту Нові лідери, на якому вона презентувала свою програму створення нового Трудового кодексу, який унеможливить тіньовий бізнес.

– Хочу подякувати проекту Нові лідери за майданчик для зростання! Мій кейс – це реальний приклад того, що соціальний ліфт нових лідерів працює, – зазначила Оксана.

Раніше Факти ICTV писали, що Юлію Соколовську призначено на посаду міністра соціальної політики.

Джерело: Нові лідери

Фото: Нові лідери