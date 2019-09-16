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Факти / Україна

Фіналістка Нових лідерів Жолнович стала радником міністра соцполітики

Фіналістка проекту Нові лідери Оксана Жолнович стала штатним радником міністра соціальної політики.

Фіналістка Нових лідерів Жолнович стала радником міністра соцполітики

Оксана Жолнович призначена штатним радником міністра соціальної політики. Вона буде працювати у робочій групі з підготовки нового Трудового кодексу.

Читайте: Склад нового Кабінету міністрів України (СПИСОК)

Нагадаємо, Оксана Жолнович була фіналісткою другого сезону проекту Нові лідери, на якому вона презентувала свою програму створення нового Трудового кодексу, який унеможливить тіньовий бізнес.

– Хочу подякувати проекту Нові лідери за майданчик для зростання! Мій кейс – це реальний приклад того, що соціальний ліфт нових лідерів працює, – зазначила Оксана.

Раніше Факти ICTV писали, що Юлію Соколовську призначено на посаду міністра соціальної політики.

Джерело: Нові лідери

Фото: Нові лідери

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