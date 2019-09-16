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Факты / Украина

ОБСЕ должна фиксировать все нарушения на Донбассе – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выразил желание, дабы СММ ОБСЕ честно фиксировала все нарушения на Донбассе.

ОБСЕ должна фиксировать все нарушения на Донбассе – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал СММ ОБСЕ честно и полно фиксировала все факты нарушений режима прекращения огня и прав человека на Донбассе.

– Мы ожидаем от нее одного, что верификация будет честной и мощной. Мы хотим, чтобы миссия ОБСЕ фиксировала каждый шаг, каждое нарушение, каждый выстрел, каждую жизнь наших украинских граждан, – отметил Зеленский.

Он добавил, что граждане Украины, стран Европы, РФ должны видеть, что на самом деле происходит.

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– Чтобы все знали правду. Я понимаю, что каждый человек не может быть на фронте, как это делаем мы. Поэтому я бы хотел, чтобы все нарушения фиксировались ОБСЕ и все СМИ всех стран мира это освещали, – отметил президент.

Также Зеленский ожидает, что встреча лидеров нормандской четверки по урегулированию ситуации на Донбассе наконец-то произойдет, потому что в последний раз это было почти три года назад.

Фото: Офис Президента

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