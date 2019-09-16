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Факти / Україна

ОБСЄ має фіксувати всі порушення на Донбасі – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловив бажання, щоб СММ ОБСЄ чесно фіксувала всі порушення на Донбасі.

ОБСЄ має фіксувати всі порушення на Донбасі – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав СММ ОБСЄ чесно і повно фіксувала всі факти порушень режиму припинення вогню та прав людини на Донбасі.

– Ми очікуємо від неї одного, що верифікація буде чесною і потужною. Ми хочемо, щоб місія ОБСЄ фіксувала кожний крок, кожне порушення, кожен постріл, кожне життя наших українських громадян, – зазначив Зеленський.

За його словами, громадяни України, країн Європи, РФ повинні бачити, що насправді відбувається.

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– Щоб всі знали правду. Я розумію, що кожна людина не може бути на фронті, як це робимо ми. Тому я б хотів, щоб всі порушення фіксувалися ОБСЄ і всі ЗМІ всіх країн світу це висвітлювали, – зазначив президент.

Також Зеленський очікує, що зустріч лідерів нормандської четвірки щодо врегулювання ситуації на Донбасі нарешті відбудеться, бо востаннє це було майже три роки тому.

Фото: Офіс Президента

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