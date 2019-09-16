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Факти / Україна / Політика

Пропорційна система з відкритими списками – яким буде новий Виборчий кодекс

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сказав, що новий варіант Виборчого кодексу закріпить пропорційну систему з відкритими списками.

Дмитро Разумков

Буде доопрацьованьо попередній або новий варіант Виборчого кодексу, розповів спікер парламенту Дмитро Разумков.

– Але на це піде деякий час. Тому говорити, що це буде скоро – не дуже коректно. Ця дискусія на часі, бо наступні вибори починаються після того, як закінчуються попередні, тому займатися підготовкою закону треба завчасно, – наголосив він.

За його словами, у новому документі, швидше за все, буде закладено пропорційну систему з відкритими списками, бо, згідно з останніми опитуваннями, 66% людей хочуть, щоб вибори були саме за такою системою.

Читайте: Новий Виборчий кодекс: відкриті списки і бонус для виборців

Терміни ухвалення Виборчого кодексу він не зміг назвати, наголосивши, що це буде зроблено якомога швидше.

Нагадаємо, 13 вересня президент Володимир Зеленський ветував Виборчий кодекс, ухвалений Радою 11 липня.

Джерело: Українська правда

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