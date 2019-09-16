Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сказав, що новий варіант Виборчого кодексу закріпить пропорційну систему з відкритими списками.

Буде доопрацьованьо попередній або новий варіант Виборчого кодексу, розповів спікер парламенту Дмитро Разумков.

– Але на це піде деякий час. Тому говорити, що це буде скоро – не дуже коректно. Ця дискусія на часі, бо наступні вибори починаються після того, як закінчуються попередні, тому займатися підготовкою закону треба завчасно, – наголосив він.

За його словами, у новому документі, швидше за все, буде закладено пропорційну систему з відкритими списками, бо, згідно з останніми опитуваннями, 66% людей хочуть, щоб вибори були саме за такою системою.

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Терміни ухвалення Виборчого кодексу він не зміг назвати, наголосивши, що це буде зроблено якомога швидше.

Нагадаємо, 13 вересня президент Володимир Зеленський ветував Виборчий кодекс, ухвалений Радою 11 липня.