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Новый Избирательный кодекс: открытые списки и бонус для избирателей

Новый Избирательный кодекс в Украине отправит мажоритарную систему в прошлое, уменьшит количество избирательных округов и позволит изменить место голосования онлайн.

Новый Избирательный кодекс: открытые списки и бонус для избирателей

Новый Избирательный кодекс в Украине Верховная Рада приняла на заседании 11 июля 2019. Документ вступит в силу с 1 декабря 2023, поэтому на выборах 21 июля украинцы будут избирать парламент еще по старым правилам.

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Мажоритарка уходит в прошлое

Нынешнюю смешанную систему, сочетающую в себе элементы мажоритарной и пропорциональной (50% депутатов избраны по мажоритарным округам и 50% – по спискам партий), заменили голосованием по открытым региональным партийным спискам.

Это дает возможность украинцам проголосовать не только за партию, но и конкретного ее депутата.

Сокращение количества избирательных округов

Согласно новому Избирательному кодексу, партии будут созывать съезд, на котором будут утверждать общегосударственный избирательный список и выдвигать кандидатов в депутаты.

Этот список будет делиться на 27 региональных списков в соответствии с количеством избирательных регионов. По каждому из этих округов должны быть закреплены не менее пяти кандидатов.

При этом каждый кандидат должен быть представлен как в общегосударственном, так и в одном из региональных округов.

Новый бюллетень

В новом избирательном документе будут “окошки” для цифр с трафаретами, куда избиратель будет вписывать порядковый номер партии, за которую он отдает свой голос. Также по желанию можно будет указать номер кандидата (исключительно из выбранной партии), которого гражданин хочет видеть в Верховной Раде.

В случае, если избиратели не поддержали конкретных кандидатов, а проголосовали исключительно за партию, то мандаты распределяются в утвержденном партией порядке.

Читайте: Избирательный кодекс: как голосовали нардепы (СПИСОК)

Подсчет голосов

ЦИК будет устанавливает результаты выборов на основании протоколов, которые поступают из избирательных участков. Сначала Центризбирком считает голоса, отданные за каждую из партий. Если политсила преодолевает проходной барьер в 5%, она будет участвовать в распределении мандатов.

Изменение места голосования онлайн

Новый Избирательный кодекс позволяет гражданам в электронном кабинете изменить места голосования онлайн без изменения избирательного адреса. Соответствующая поправка позволит решить проблему очередей перед выборами.

К слову, Верховная Рада приняла Избирательный кодекс с открытыми списками голосами 230 нардепов.

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