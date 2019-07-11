Новый Избирательный кодекс в Украине отправит мажоритарную систему в прошлое, уменьшит количество избирательных округов и позволит изменить место голосования онлайн.

Новый Избирательный кодекс в Украине Верховная Рада приняла на заседании 11 июля 2019. Документ вступит в силу с 1 декабря 2023, поэтому на выборах 21 июля украинцы будут избирать парламент еще по старым правилам.

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Мажоритарка уходит в прошлое

Нынешнюю смешанную систему, сочетающую в себе элементы мажоритарной и пропорциональной (50% депутатов избраны по мажоритарным округам и 50% – по спискам партий), заменили голосованием по открытым региональным партийным спискам.

Это дает возможность украинцам проголосовать не только за партию, но и конкретного ее депутата.

Сокращение количества избирательных округов

Согласно новому Избирательному кодексу, партии будут созывать съезд, на котором будут утверждать общегосударственный избирательный список и выдвигать кандидатов в депутаты.

Этот список будет делиться на 27 региональных списков в соответствии с количеством избирательных регионов. По каждому из этих округов должны быть закреплены не менее пяти кандидатов.

При этом каждый кандидат должен быть представлен как в общегосударственном, так и в одном из региональных округов.

Новый бюллетень

В новом избирательном документе будут “окошки” для цифр с трафаретами, куда избиратель будет вписывать порядковый номер партии, за которую он отдает свой голос. Также по желанию можно будет указать номер кандидата (исключительно из выбранной партии), которого гражданин хочет видеть в Верховной Раде.

В случае, если избиратели не поддержали конкретных кандидатов, а проголосовали исключительно за партию, то мандаты распределяются в утвержденном партией порядке.

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Подсчет голосов

ЦИК будет устанавливает результаты выборов на основании протоколов, которые поступают из избирательных участков. Сначала Центризбирком считает голоса, отданные за каждую из партий. Если политсила преодолевает проходной барьер в 5%, она будет участвовать в распределении мандатов.

Изменение места голосования онлайн

Новый Избирательный кодекс позволяет гражданам в электронном кабинете изменить места голосования онлайн без изменения избирательного адреса. Соответствующая поправка позволит решить проблему очередей перед выборами.

К слову, Верховная Рада приняла Избирательный кодекс с открытыми списками голосами 230 нардепов.