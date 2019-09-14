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Факты / Украина / Политика

Противоречит Конституции: Зеленский ветировал Избирательный кодекс

Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде повторно рассмотреть Избирательный кодекс с учетом его замечаний.

Противоречит Конституции: Зеленский ветировал Избирательный кодекс

Президент Владимир Зеленский наложил вето на Избирательный кодекс, вернув его парламенту с 10 страницами своих предложений.

Лидер государства считает, что некоторые положения принятого Верховной Радой законопроекта не соответствуют Конституции Украины, имеют многочисленные противоречия и неувязки с другими законодательными актами.

Также в кодексе не учитываются последние позитивные изменения в избирательное законодательство, направленные на его совершенствование, говорится в замечаниях президента.

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Зеленский предлагает Раде отправить Избирательный кодекс на технико-юридическую доработку и повторно его рассмотреть.

Напомним, 11 июля Верховная Рада приняла Избирательный кодекс, а 27 августа документ подписал председатель Верховной Рады Украины VIII созыва Андрей Парубий.

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