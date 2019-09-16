Проект государственного бюджета на 2020 год представят в парламенте 20 сентября.

Спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что министр финансов Украины Оксана Маркарова представит проект государственного бюджета на 2020 год в Верховной Раде 20 сентября.

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– Я уверен, что в пятницу, согласно расписанию, министр финансов Оксана Маркарова будет представлять проект бюджета Верховной Раде Украины. Я думаю, что это компенсирует час вопросов к правительству, – сказал он.