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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Стало известно, когда проект госбюджета представят в Раде

Проект государственного бюджета на 2020 год представят в парламенте 20 сентября.

Стало известно, когда проект госбюджета представят в Раде

Спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что министр финансов Украины Оксана Маркарова представит проект государственного бюджета на 2020 год в Верховной Раде 20 сентября.

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– Я уверен, что в пятницу, согласно расписанию, министр финансов Оксана Маркарова будет представлять проект бюджета Верховной Раде Украины. Я думаю, что это компенсирует час вопросов к правительству, – сказал он.

Разумков отметил, что  это важный вопрос, который необходимо всесторонне обсуждать в сессионном зале.

Напомним, правительство Украины ожидает ускорения роста ВВП в 2020 году до 3,3%.

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