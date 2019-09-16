Проект державного бюджету на 2020 рік представлять в парламенті 20 вересня.
Спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що міністр фінансів України Оксана Маркарова представить проект державного бюджету на 2020 рік у Верховній Раді 20 вересня.
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– Я впевнений, що в п’ятницю, згідно з розкладом, міністр фінансів Оксана Маркарова представлятиме проект бюджету Верховній Раді України. Я думаю, що це компенсує годину запитань до уряду, – сказав він.
Разумков зазначив, що це важливе питання, яке потребує всебічного обговорення в сесійній залі.
Нагадаємо, уряд України очікує прискорення зростання ВВП в 2020 році до 3,3%.
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