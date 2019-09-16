PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Стало відомо, коли проект держбюджету представлять в Раді

Проект державного бюджету на 2020 рік представлять в парламенті 20 вересня.

Стало відомо, коли проект держбюджету представлять в Раді

Спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що міністр фінансів України Оксана Маркарова представить проект державного бюджету на 2020 рік у Верховній Раді 20 вересня.

Читайте: Держбюджет-2020: мінімальна зарплата зросте на 550 грн

– Я впевнений, що в п’ятницю, згідно з розкладом, міністр фінансів Оксана Маркарова представлятиме проект бюджету Верховній Раді України. Я думаю, що це компенсує годину запитань до уряду, – сказав він.

Разумков зазначив, що це важливе питання, яке потребує всебічного обговорення в сесійній залі.

Нагадаємо, уряд України очікує прискорення зростання ВВП в 2020 році до 3,3%.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка