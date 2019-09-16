Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Государственный бюджет на 2020 год станет последним, который принимается на один год.

С 2021 года Государственный бюджет планируют принимать не на один год, а на три.

Наша стратегия заключается в том, чтобы с каждым годом государственный долг становился меньше. Для этого мало одного года – надо планировать это на средне- и долгосрочный период. В этом году мы последний раз принимаем бюджет на один год. В дальнейшем принятию бюджета будет предшествовать принятие полноценной трехгодовой декларации, – сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

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Напомним, Кабмин внес в Верховную Раду проект Госбюджета на 2020 год.

Согласно законопроекту, правительство планирует уменьшить госдолг Украины в следующем году.