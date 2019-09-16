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Факти / Україна / Політика

Україна востаннє планує Держбюджет лише на рік – Гончарук

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що Державний бюджет на 2020 рік стане останнім, який ухвалюється на один рік.

Олександр Гончарук

З 2021 року Державний бюджет планують ухвалювати не на один рік, а на три.

Наша стратегія полягає в тому, щоб з кожним роком державний борг ставав меншим. Для цього мало одного року – треба планувати це на середньо- та довгостроковий період. Цьогоріч ми востаннє ухвалюємо бюджет на один рік. Надалі ухваленню бюджету передуватиме ухвалення повноцінної трирічної декларації, – сказав прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Читайте: Держбюджет-2020: мінімальна зарплата зросте на 550 грн

Нагадаємо, Кабмін вніс до Верховної Ради проект Держбюджету на 2020 рік.

Згідно з законопроектом, уряд планує зменшити держборг України у наступному році.

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