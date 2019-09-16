Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що Державний бюджет на 2020 рік стане останнім, який ухвалюється на один рік.
З 2021 року Державний бюджет планують ухвалювати не на один рік, а на три.
Наша стратегія полягає в тому, щоб з кожним роком державний борг ставав меншим. Для цього мало одного року – треба планувати це на середньо- та довгостроковий період. Цьогоріч ми востаннє ухвалюємо бюджет на один рік. Надалі ухваленню бюджету передуватиме ухвалення повноцінної трирічної декларації, – сказав прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
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Нагадаємо, Кабмін вніс до Верховної Ради проект Держбюджету на 2020 рік.
Згідно з законопроектом, уряд планує зменшити держборг України у наступному році.
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