Олег Сенцов сообщил, что за неделю пребывания в Украине ему удалось сделать два предыдущих вывода:

Прошла неделя с момента моего освобождения. Мне как человеку, прибывшему на машине времени из 2014-го года, было интересно посмотреть, какие перемены произошли в стране и в людях. Неделя, конечно же, короткий срок, но я успел много где побывать и много с кем пообщаться. Предварительных выводов пока два:

1. Изменений за 5 лет не так уж много, как я ожидал.

2. Все воюют со всеми.