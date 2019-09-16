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Факты / Украина

Все воюют со всеми: Сенцов сделал выводы после возвращения в Украину

Освобожденный политзаключенный Олег Сенцов поделился впечатлениями о недели пребывания в Украине.

олег сенцов

Олег Сенцов сообщил, что за неделю пребывания в Украине ему удалось сделать два предыдущих вывода:

Прошла неделя с момента моего освобождения. Мне как человеку, прибывшему на машине времени из 2014-го года, было интересно посмотреть, какие перемены произошли в стране и в людях. Неделя, конечно же, короткий срок, но я успел много где побывать и много с кем пообщаться. Предварительных выводов пока два:

1. Изменений за 5 лет не так уж много, как я ожидал.

2. Все воюют со всеми.

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Олег Сенцов также написал на странице в Facebook, что его огорчает такая ситуация, но он не теряет надежды.

Это все очень печалит. Как можно враждовать друг с другом, если у нас есть Путин? Но надежд на лучшее я все равно не теряю.

Ранее Факты ICTV писали о том, что Олег Сенцов сжег свою тюремную робу.

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