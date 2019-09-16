Звільнений політв’язень Олег Сенцов поділився враженнями про тиждень перебування в Україні.

Олег Сенцов повідомив, що за тиждень перебування в Україні йому вдалося зробити два попередніх висновки:

Минув тиждень з моменту мого звільнення. Мені як людині, яка прибула на машині часу з 2014-го року, було цікаво подивитися, які зміни відбулися в країні і в людях. Тиждень, звичайно ж, короткий термін, але я встиг багато де побувати і багато з ким поспілкуватися. Попередніх висновки поки два: 1. Змін за 5 років не так вже й багато, як я очікував. 2. Всі воюють з усіма.

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Олег Сенцов також написав на сторінці у Facebook, що його засмучує така ситуація, але він не втрачає надії.

Це все дуже засмучує. Як можна ворогувати один з одним, якщо у нас є Путін? Але надій на краще я все одно не втрачаю.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Олег Сенцов спалив свою тюремну робу.