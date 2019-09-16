Украинскую армию обеспечат обновленными комплектами военной формы в следующем году.

Новую форму в украинской армии планируют ввести в 2020 году. По словам начальника отдела разработки вещевого имущества Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ подполковника Василия Саковца, нынешний комплект требует доработки.

С целью апгрейда формы проводятся опросы военных в районе проведения боевых действий. В ВСУ в первую очередь планируют обновить демисезонное белье, флисовые куртки и технологию производства обуви, позже – остальные предметы комплекта.

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Саковец также сообщил, что в следующем году Украина наладит изготовление мембранных материалов, которые на сегодняшний день закупаются за рубежом.

Напомним, до конца 2019 года Министерство обороны и Генштаб ВСУ поделят полномочия.

Источник: АрміяInform