Українську армію забезпечать оновленими комплектами військової форми у наступному році.

Нову форму в українській армії планують ввести у 2020 році. За словами начальника відділу розробки речового майна Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України підполковника Василя Саковця, нинішній комплект потребує доопрацювання.

З метою апгрейда форми проводяться опитування військових у районі проведення бойових дій. У ЗСУ в першу чергу планують оновити демісезонну білизну, флісові куртки і технологію виробництва взуття, пізніше – решту предметів комплекту.

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Саковець також повідомив, що в наступному році Україна налагодить виготовлення мембранних матеріалів, які на сьогоднішній день закуповуються за кордоном.

Нагадаємо, до кінця 2019 року Міністерство оборони та Генштаб ЗСУ поділять повноваження.

Джерело: АрміяInform