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Факты / Украина

Трансформация ВСУ: Минобороны и Генштаб поделят полномочия

До конца 2019 года Министерство обороны и Генштаб ВСУ поделят полномочия.

Трансформация ВСУ: Минобороны и Генштаб поделят полномочия

Первый заместитель начальника Генштаба, генерал-полковник Игорь Колесник рассказал, что до конца года также будут разделены должности главнокомандующего и начальника Генерального штаба.

По его словам, главнокомандующий будет командовать ВСУ, а органом, который будет обеспечивать его работу – Генеральный штаб.

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При этом трансформация военного управления завершится до конца 2020 года.

– К этому времени мы перейдем на новую систему управления и подберем новый профессиональный личный состав в обновленные структуры, – отметил Колесник.

Он объяснил суть реформы – четкое разделение полномочий между органами военного управления, которые занимаются развитием, подготовкой и обеспечением ВСУ, и теми, которые осуществляют применения войск.

– Оборонное ведомство как орган центральной власти должно осуществлять демократический гражданский контроль над Вооруженными силами, ресурсное обеспечение армии, а также определять оборонную политику, а Генеральный штаб – реализовывать ее, – подытожил генерал-полковник.

Напомним, в мае 2019 года Зеленский назначил начальником Генштаба Руслана Хомчака.

Источник: Армія.Inform

Фото: Минобороны

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