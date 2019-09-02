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Факты / Украина

Зеленский уволил Муженко с военной службы в запас

Виктора Муженко уволили с военной службы в запас с правом ношения военной формы.

Зеленский уволил Муженко с военной службы в запас

Экс-начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко уволен с воинской службы в запас.

Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского №645/2019.

Как объясняется в нормативно-правовом акте, Муженко уволен с воинской службы в связи с проведением организационных мероприятий. При этом экс-начальнику Генштаба оставили право носить военную форму одежды.

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Муженко был назначен начальником Генштаба – главнокомандующим ВСУ в июле 2014 года. В 2015 году ему было присвоено звание генерала армии Украины.

Как сообщалось, в мае 2019 года Зеленский назначил начальником Генерального штаба Руслана Хомчака.

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