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Факты / Украина

ВАСК продлил арест Грымчака

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак пробудет за решеткой еще два месяца.

Юрій Гримчак

Высший антикоррупционный суд Украины продлил меру пресечения экс-заместителю министра МинТОТ Юрию Грымчаку, которого подозревают во взяточничестве.

ВАКС удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры и оставил его под стражей на два месяца.

Ему также определен залог в размере почти 6 млн грн.

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Кроме того, арест помощника Грымчака Игоря Овдиенко продлили на 30 дней с залогом почти 4 млн грн.

Оба подозреваются в получении взятки за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 и ч. 3 ст. 369-2 УКУ).

Напомним, 14 августа Грымчака и его помощника задержали по подозрению в вымогательстве $1 млн взятки за предоставление определенных услуг.

Источник: ВАСК

Фото: УНИАН

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