Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак пробудет за решеткой еще два месяца.

Высший антикоррупционный суд Украины продлил меру пресечения экс-заместителю министра МинТОТ Юрию Грымчаку, которого подозревают во взяточничестве.

ВАКС удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры и оставил его под стражей на два месяца.

Ему также определен залог в размере почти 6 млн грн.

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Кроме того, арест помощника Грымчака Игоря Овдиенко продлили на 30 дней с залогом почти 4 млн грн.

Оба подозреваются в получении взятки за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 и ч. 3 ст. 369-2 УКУ).

Напомним, 14 августа Грымчака и его помощника задержали по подозрению в вымогательстве $1 млн взятки за предоставление определенных услуг.

Источник: ВАСК