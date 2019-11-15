Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак пробуде за гратами ще два місяці.

Вищий антикорупційний суд України продовжив запобіжний захід екс-заступнику міністра МінТОТ Юрію Гримчаку, якого підозрюють у хабарництві.

ВАКС задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і залишив його під вартою на два місяці.

Йому також визначено заставу у розмірі майже 6 млн грн.

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Окрім того, арешт помічника Гримчака Ігоря Овдієнка продовжили на 30 днів із заставою майже 4 млн грн.

Обох підозрюють в отриманні хабара за вплив на ухвалення рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 та ч. 3 ст. 369-2 ККУ).

Нагадаємо, 14 серпня Гримчака та його помічника затримали за підозрою у вимаганні $1 млн хабара за надання певних послуг.

Джерело: ВАСК