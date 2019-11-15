До Харкова доставили постраждалих через вибухи біля Балаклії саперів. Чоловікам від 20 до 30 років.

Трьох постраждалих у результаті вибухів на території Центральної артилерійської бази біля Балаклії доставили у Харків.

У Міській клінічній лікарні швидкої і невідкладної допомоги ім. Мещанінова у двох саперів зафіксували опіки.

У одного з постраждалих опіки 60% тіла та перелом руки, у іншого – опіки до 20%. У третього сапера діагностували переломи, його перевели до Військово-медичного клінічного центру Північного регіону.

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Усі госпіталізовані – чоловіки від 20 до 30 років.

Як повідомлялося, через вибухи у Балаклії загинули двоє військових, ще п’ятеро отримали травми.