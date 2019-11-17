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Факты / Украина

РФ должна закрыть дело против моряков после возвращения кораблей – адвокат

По словам адвоката Николая Полозова, после возвращения украинских кораблей Россия должна закрыть уголовное дело против моряков.

Українські моряки

Николай Полозов напомнил, что Россия должна вернуть украинские захваченные корабли в соответствии с решением Международного трибунала ООН по морскому праву.

Он также добавил, что в этом же решении было указано, что РФ должна вернуть в Украину 24 членов экипажей захваченных военных кораблей.

В начале сентября военнопленным украинским морякам была изменена мера пресечения и они смогли вернуться в Украину.

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Таким образом, как отметил адвокат, Россия выполнила два подпункта решения суда.

Теперь она должна прекратить производство по уголовному делу о незаконном пересечении границы группой лиц.

Напомним, ранее стало известно, что Россия вернет Украине захваченные буксир Яны Капу и малые бронированные катера Никополь и Бердянск 18 ноября.

Источник: Николай Полозов

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