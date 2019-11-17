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Факти / Україна

РФ повинна закрити справу проти моряків після повернення кораблів – адвокат

За словами адвоката Миколи Полозова, після повернення українських кораблів Росія повинна закрити кримінальну справу проти моряків.

Українські моряки

Микола Полозов нагадав, що Росія повинна повернути українські захоплені кораблі відповідно до рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права.

Він також додав, що в цьому ж рішенні було зазначено, що РФ повинна повернути в Україну 24 членів екіпажів захоплених військових кораблів.

На початку вересня військовополоненим українським морякам був змінений запобіжний захід і вони змогли повернутися в Україну.

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Таким чином, як зазначив адвокат, Росія виконала два підпункти рішення суду.

Тепер вона повинна припинити провадження у кримінальній справі про незаконний перетин кордону групою осіб.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія поверне Україні захоплені буксир Яни Капу та малі броньовані катери Нікополь і Бердянськ 18 листопада.

Джерело: Микола Полозов

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