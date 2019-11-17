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Факты / Украина

Россия отдаст украинские корабли 18 ноября – ФСБ

Передача трех украинских кораблей, захваченных Россией год назад в Керченском проливе, состоится в понедельник, 18 ноября.

Россия отдаст украинские корабли 18 ноября – ФСБ

Украинские судна – буксир Яны Капу и малые бронированные катера Никополь и Бердянск, которые 17 ноября уже покинули порт оккупированной Керчи, Россия планирует передать 18 ноября.

В так называемом пограничном управления ФСБ РФ по Крыму сообщили, что в соответствии с российско-украинскими договоренностями корабли Яны Капу, Никополь и Бердянск буксируются из порта Керчь к согласованному месту передачи.

Читайте: Захваченные РФ украинские корабли покидают Керчь

Судна около 12.20 прошли под Керченским мостом.

Корабли должны передать Украину в районе мыса Форос.

Советник президента Украины Андрей Ермак 16 ноября подтвердил, что возвращение украинских кораблей из России – на завершающем этапе.

Источник: Интерфакс

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