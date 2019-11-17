Передача трьох українських кораблів, захоплених Росією рік тому в Керченській протоці, відбудеться в понеділок, 18 листопада.

Українські судна – буксир Яни Капу та малі броньовані катери Нікополь і Бердянськ, які 17 листопада вже залишили порт окупованої Керчі, Росія планує передати 18 листопада.

У так званому прикордонному управлінні ФСБ РФ по Криму повідомили, що згідно з російсько-українськими домовленостями кораблі Яни Капу, Нікополь та Бердянськ буксируються з порту Керч до погодженого місця передачі.

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Судна близько 12.20 пройшли під Керченською мостом.

Кораблі мають передати Україні в районі мису Форос.

Радник президента України Андрій Єрмак 16 листопада підтвердив, що повернення українських кораблів з Росії – на завершальному етапі.