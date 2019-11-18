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Факты / Украина

Российский следователь по делу моряков сейчас в Керчи – Полозов

Адвокат Николай Полозов сказал, что российский следователь по делу пленных украинских моряков поехал в оккупированную Керчь оформлять отправку захваченных РФ катеров.

Российский следователь по делу моряков сейчас в Керчи – Полозов

Следователь, который ведет дело украинских моряков, сейчас находится в Керчи, откуда 17 ноября отбуксировали три захваченные корабли, которые Россия должна передать Украине, рассказал адвокат Николай Полозов.

– Вопрос о передаче украинских судов поднимали еще несколько недель назад, и об этом мы говорили со следователем. Он говорил, что планирует поехать в Керчь и участвовать в каких-то действиях по оформлению передачи этих судов. Сейчас следователь выехал туда и это, вероятно, свидетельствует о том, что передача судов все же осуществится, – сказал он.

Читайте: РФ должна закрыть дело против моряков после возвращения кораблей – адвокат

По его словам, после возвращения кораблей Россия должна закрыть дело против украинских моряков.

Напомним, ранее стало известно, что Россия отдаст Украине три захваченных в Керченском проливе корабля – буксир Яны Капу и малые бронированные катера Никополь и Бердянск.

Передача планируется в понедельник, 18 ноября.

Источник: Радио Свобода

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