Адвокат Микола Полозов сказав, що російський слідчий у справі полонених українських моряків поїхав до окупованої Керчі оформляти відправку захоплених РФ катерів.

Слідчий, який веде справу українських моряків, наразі перебуває в Керчі, звідки 17 листопада відбуксирували три захоплені кораблі, які Росія має передати Україні, розповів адвокат Микола Полозов.

– Питання про передачу українських суден піднімали ще кілька тижнів тому, і про це ми говорили зі слідчим. Він говорив, що планує поїхати до Керчі і братиме участь в якихось діях з оформлення передачі цих суден. Зараз слідчий виїхав туди і це, ймовірно, свідчить про те, що передача суден все ж здійсниться, – сказав він.

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За його словами, після повернення кораблів Росія повинна закрити справу проти українських моряків.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія віддасть Україні три захоплених в Керченській протоці кораблі – буксир Яни Капу та малі броньовані катери Нікополь і Бердянськ.

Передання планується в понеділок, 18 листопада.