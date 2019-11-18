В МИД России заявили, что передача Киеву трех кораблей ВМФ Украины состоялась.

В российском МИД заявили, что состоялась передача украинской стороне трех кораблей ВМФ Украины, которые были захвачены в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нет никакой связи между решением Международного трибунала и передачей Украине кораблей.

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Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что захваченные Россией украинские военные катера Бердянськ и Никополь, а также буксир Яны Капу направляются в Одессу.

– В акватории Черного моря начат процесс, по возвращению украинских катеров Никополь, Бердянск и буксира Яны Капу. Украинские буксиры Титан, Гайдамаки и поисково-спасательное судно Сапфир вместе с катерами и буксиром начали движение в направлении материковой Украины, – отметили в ВМС ВСУ.

Напомним, 25 ноября 2018 года украинские корабли в Керченском проливе обстреляли российские пограничники, после чего были захвачены наши моряки.

24 украинских моряка РФ обвинила в нелегальном пересечении государственной границы. 7 сентября 2019 года Украина и Россия провели обмен заключенными. Домой вернулись украинские военнопленные моряки и еще 11 политзаключенных.

Источник: МИД РФ