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Факти / Україна

Україні повернули захоплені РФ кораблі Яни Капу, Бердянськ і Нікополь

У МЗС Росії заявили, що передача Києву трьох кораблів ВМФ України відбулася.

Україні повернули захоплені РФ кораблі Яни Капу, Бердянськ і Нікополь

У російському МЗС заявили, що відбулася передача українській стороні трьох кораблів ВМФ України, які були захоплені в листопаді 2018 року в районі Керченської протоки.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що немає жодного зв’язку між рішенням міжнародного трибуналу та передачею Україні кораблів.

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Заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль заявила, що захоплені Росією українські військові катери Бердянськ і Нікополь, а також буксир Яни Капу направляються до Одеси.

Нагадаємо, 25 листопада українські кораблі у Керченській протоці обстріляли російські прикордонники, після чого були захоплені наші моряки.

24 українських моряків Росія звинуватила у нелегальному перетині державного кордону.

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