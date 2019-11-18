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Факты / Украина / Общество

Яны Капу: что означает название захваченного буксира

Что означает название захваченного буксира Яны Капу, читайте в материале Фактов ICTV.

Яны Капу: что означает название захваченного буксира

Рейдовый буксир Яны Капу назван в честь города на севере оккупированного Крыма, бывший Красноперкопск.

12 мая 2016 город переименовали в рамках декоммунизации, дав ему название Яны Капу, что в переводе с крымско-татарского означает Новые ворота.

Вместе с городом переименовали и рейдовый буксир, носивший название Красноперекопск.

Выбор такого названия тогда объяснили тем, что крымские татары – коренной народ Крыма, и подавляющая часть названий, которые были заменены в советские времена – именно крымско-татарские.

Читайте: РФ должна закрыть дело против моряков после возвращения кораблей – адвокат

Этот буксир был построен еще в 1974 году. Во время оккупации Крыма он был захвачен русскими войсками, но возвращен Украине 20 мая 2014 года.

В течение 2015-2016 годов буксир проходил ремонт в Одессе.

Напомним, ранее стало известно, что Россия отдаст Украине три захваченных в Керченском проливе корабля – буксир Яны Капу и малые бронированные катера Никополь и Бердянск.

Передача планируется в понедельник, 18 ноября.

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