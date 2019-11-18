Що означає назва захопленого буксира Яни Капу, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Рейдовий буксир Яни Капу названий на честь міста, що розташоване на півночі окупованого Криму, колишній Красноперкопськ.

12 травня 2016 року місто перейменували у рамках декомунізації, давши йому назву Яни Капу, що у перекладі з кримсько-татарської означає Нові ворота.

Разом з містом перейменували і рейдовий буксир, який носив назву Красноперекопськ.

Вибір такої назви пояснили тим, що кримські татари – корінний народ Криму, і переважна частина назв, які були замінені в радянські часи – саме кримсько-татарські.

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Цей буксир побудували ще у 1974 році. Під час окупації Криму його захопили російські війська, але 20 травня 2014 року повернули назад Україні. Протягом 2015-2016 років буксир проходив ремонт в Одесі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія віддасть Україні три захоплених в Керченській протоці кораблі – буксир Яни Капу та малі броньовані катери Нікополь і Бердянськ.

Передання планується в понеділок, 18 листопада.