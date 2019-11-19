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Факты / Украина

Зеленский об обмене всех на всех: Нужно больше конкретики

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить во время встречи в нормандском формате конкретные сроки взаимного обмена удерживаемыми лицами в формате всех на всех.

Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский планирует обсудить взаимный обмен удерживаемыми лицами в формате всех на всех в рамках встречи нормандской четверки.

– Если мы говорим об освобождении наших ребят или об обмене пленными, то есть такое словосочетание, как обмен всех на всех, то для нас всех, для меня лично и для общества здесь тоже должно быть больше конкретики, – заявил украинский лидер во время брифинга после встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

Зеленский подчеркнул, что хочет вернуть всех наших людей домой.

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Также президент Украины считает, что на встрече в нормандском формате следует начать обсуждение возможностей проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), которые могут пройти после выведения с этих территорий всех незаконных вооруженных формирований.

Ранее Зеленский заявил, что надеется на встречу нормандской четверки в ближайшие недели, на которой планирует обсуждать конкретные сроки прекращения войны на Донбассе.

Фото: Офис Президента

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