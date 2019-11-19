Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на встречу нормандской четверки в ближайшие недели, на которой планирует обсуждать конкретные сроки прекращения войны на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш провели встречу в Киеве, на которой обсудили ситуацию на Донбассе и подготовку к саммиту нормандского формата.

– Я рассказал господину премьер-министру о наших усилиях для прекращения войны на Донбассе, возвращения всех украинских территорий и подготовке к нормандской встрече, которая, надеюсь, состоится в ближайшие недели, – заявил Зеленский во время совместной пресс-конференции.

Он добавил, что намерен говорить на встрече в нормандском формате (Украина, Германия, Франция и РФ. – Ред.) о конкретных сроках прекращения войны на Донбассе.

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Зеленский указал, что хочет говорить о возвращении, деоккупации Донбасса с какими-то более или менее четкими сроками.

– Мы об этом будем говорить. Я буду поднимать этот вопрос, – заявил президент Украины.

Напомним, встреча нормандской четверки предварительно состоится 9 декабря в Париже, а последнее заседание Верховной Рады состоится 20 декабря.