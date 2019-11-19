Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий обговорити під час зустрічі в нормандському форматі конкретні терміни взаємного обміну утримуваними особами в форматі всіх на всіх.

Президент Володимир Зеленський планує обговорити взаємний обмін утримуваними особами в форматі всіх на всіх в рамках зустрічі нормандської четвірки.

– Якщо ми говоримо про звільнення наших хлопців або про обмін полоненими, тобто таке словосполучення як обмін всіх на всіх, і для нас усіх, для мене особисто, для суспільства теж має бути більш конкретним, – заявив український лідер під час брифінгу після зустрічі з прем’єр- міністром Чехії Андрієм Бабішем.

Зеленський підкреслив, що хоче повернути всіх наших людей додому.

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Також президент України вважає, що на зустрічі в нормандському форматі варто почати обговорення можливостей проведення місцевих виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), які можуть пройти після виведення з цих територій всіх незаконних збройних формувань.

Раніше Зеленський заявив, що сподівається на зустріч нормандської четвірки у найближчі тижні, на якій планує обговорювати конкретні терміни припинення війни на Донбасі.