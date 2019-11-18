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Факты / Украина / Политика

Закон о Донбассе разработают по результатам нормандской встречи – Разумков

Законопроект об особом статусе Донбасса разработают по результатам встречи в нормандском формате, заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Закон о Донбассе разработают по результатам нормандской встречи – Разумков

Новый законопроект Об особом статусе Донбасса будет разработан по результатам встречи лидеров стран нормандской четверки совместно с парламентом и обществом.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире Свободы слова на ICTV.

–  И позиция президента, и позиция большинства в Верховной Раде была следующей: президент, вернувшись с нормандской встречи, вместе с парламентом и главное – вместе с обществом будут создавать законопроект, о котором вы вспомнили.

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При этом Разумков уверен, что Рада сможет выработать текст нового документа об особом статусе для ОРДЛО за 11 календарных дней после встречи лидеров нормандской четверки.

Напомним, встреча нормандской четверки предварительно состоится  9 декабря в Париже, а последнее заседание Верховной Рады состоится 20 декабря.

Фото: Dreamstime

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